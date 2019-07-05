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İstanbul'da Yeditepe Huzur Uygulaması yapıldı 

Kent genelinde pek çok farklı ilçede gerçekleştirilen denetimlere polis helikopteri havadan destek verdi.

DHA | 05.07.2019 - 22:15..
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İstanbul’un çeşitli ilçelerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 11’nci Yeditepe Huzur uygulaması bu akşam yapıldı.

Denetimlere, ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler, özel harekat polisleri ve yunus polisleri katıldı. Hassas burunlu köpekler ve polis helikopteri denetimlere destek verdi.

DİDİK DİDİK ARANDI

Kadıköy Altıyol Kuşdili Caddesi’nde ve Beşiktaş'ta yapılan denetimlerde polis ekipleri, şüpheli gördükleri araçları durdurarak didik didik aradı. Araç içindeki kişilerin üstleri arandı ve kimlik sorgulamaları yapıldı.

İstanbul'da Yeditepe Huzur Uygulaması yapıldı 

İstanbul'da Yeditepe Huzur Uygulaması yapıldı 

İstanbul'da Yeditepe Huzur Uygulaması yapıldı 

İstanbul'da Yeditepe Huzur Uygulaması yapıldı 

İstanbul'da Yeditepe Huzur Uygulaması yapıldı 

İstanbul'da Yeditepe Huzur Uygulaması yapıldı 

İstanbul'da Yeditepe Huzur Uygulaması yapıldı 

İstanbul'da Yeditepe Huzur Uygulaması yapıldı 

İstanbul'da Yeditepe Huzur Uygulaması yapıldı 

İstanbul'da Yeditepe Huzur Uygulaması yapıldı 

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