İstanbul'da Yeditepe Huzur Uygulaması yapıldı 

Kent genelinde pek çok farklı ilçede gerçekleştirilen denetimlere polis helikopteri havadan destek verdi.

2018'de 8 askerin şehit olduğu eyleme katıldığı belirlenen teröristlerin tutuklanma anı drone ile görüntülenmişti.

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Dubai Emiri El Maktum kaçan eşine dava açtı

Milyonlarca dolar ve iki çocuğuyla birlikte kaçan Prenses Haya, BAE ile İngiltere arasında diplomatik krize neden olabilir.