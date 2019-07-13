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İstanbul'da yemek siparişi bahanesiyle gasp

Yemek siparişi vererek belirttikleri adreslere gelmelerini sağladıkları motosikletli kuryeleri gasp eden 3 kişi yakalandı.

İHA | 13.07.2019 - 11:12..
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Gaziosmanpaşa Karadeniz mahallesinde polise başvuran iki motosikletli kurye, yemek siparişi götürdükleri yerlerde maskeli ve silahlı kişiler tarafından gasp edildiklerini söyleyerek şikayetçi oldular.

Motosikletli kuryeler E.Ç. ile M.M.K. ellerindeki yemeklerin, paraların , cep telefonlarının, post cihazlarının ve motosikletlerinin maskeli ve silahlı  kişiler tarafından gasp edildiğini söylediler.

YEMEK SİPARİŞİ VERİP GASP EDEN ZANLILAR BİR DE MARKET SOYMUŞLAR

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada aynı şüphelilerin yine Gaziosmanpaşa'da bir marketi de silah tehdidiyle soyduklarını belirledi. Polis market güvenlik kameralarını kullanarak şüphelilerin önce eşkalini ardından kimliklerini belirledi.

İstanbul'da yemek siparişi bahanesiyle gasp

POLİS GÖZALTINA ALDI

Önceki gün yapılan operasyonda Atilla B.(18), Emircan E.(18) ve Enes B.(18) gözaltına alındı. Gasp Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin daha önceden silahlı terör örgütüne üye olmak, tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurulması, ruhsatsız silah bulundurmak, yağma gibi suçlardan polise geliş kayıtları olduğu tespit edildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildikleri mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da yemek siparişi bahanesiyle gasp



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