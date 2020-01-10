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İstanbul’da yeni yılın ilk Kurt Kapanı operasyonu

Kent geneline birçok noktada gerçekleştirilen ve Özel Harekat Polisi'nin de katıldığı uygulamaya polis helikopteri de havadan destek verdi.

İHA | 10.01.2020 - 15:59..
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İstanbul genelinde 14.00 ile 16.00 saatleri arasında halkın can ve mal güvenliği ile huzur ve sükunun sağlanması amacıyla, Kurt Kapanı-1 uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulamaya İlçe Emniyet Müdürlükleri, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, Foto Film Şube Müdürlüğü personeli katıldı.

İstanbul’da yeni yılın ilk ‘Kurt Kapanı 1’ uygulaması -2

NARKOTİK KÖPEKLER EŞLİK ETTİ

Uygulama noktalarında narkotik köpekleri araçlar üzerinde arama yaptı. Vatandaşlara Genel Bilgi Taraması'na(GBT) yapıldı.

İstanbul’da yeni yılın ilk ‘Kurt Kapanı 1’ uygulaması -1

HAVADAN DA DESTEK GELDİ

Yapılan GBT kontrollerinde yabancı uyruklu bir kişinin ‘Göçmen Kaçakçılığı’ suçundan arandığı tespit edildi. Abdul C., yapılan kontrollerin atlından gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Özel Harekat Polisinin de katıldığı uygulamaya Polis helikopteri uygulamaya havadan destek verdi.

İstanbul’da yeni yılın ilk ‘Kurt Kapanı 1’ uygulaması -3

İstanbul’da yeni yılın ilk ‘Kurt Kapanı 1’ uygulaması -4

İstanbul’da yeni yılın ilk ‘Kurt Kapanı 1’ uygulaması -5

İstanbul’da yeni yılın ilk ‘Kurt Kapanı 1’ uygulaması -6

İstanbul’da yeni yılın ilk ‘Kurt Kapanı 1’ uygulaması -7

İstanbul’da yeni yılın ilk ‘Kurt Kapanı 1’ uygulaması -8

İstanbul’da yeni yılın ilk ‘Kurt Kapanı 1’ uygulaması -9

İstanbul’da yeni yılın ilk ‘Kurt Kapanı 1’ uygulaması -10

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