1 Koyun ve kuzuların buluşması havadan görüntülendi Erzincan’da koyun ve kuzuların buluşması renkli görüntülere sahne oldu.

2 Bayburt'ta köyün ‘doktor’ muhtarı Kentte, geçmişte doktorluk yapan ve bu meslekten emekli olan Aslan Özkan Çerçi köyüne muhtar olarak seçildi.

3 Burcu Çetinkaya açıldı Ralli pilotu Burcu Çetinkaya, yeni bir karar aldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

4 İstanbul'da yeniden sayılacak 51 sandık 31 ilçede oyların yeniden sayılması talebi reddedildi ancak 21 ilçedeki 51 sandık için karar çıktı.

5 Hazal Kaya hamile Kendisi gibi oyuncu Ali Atay ile 6 Şubat’ta evlenen oyuncu Hazal Kaya anne oluyor.

6 Avrupa Konseyi Türkiye'deki seçimlerden memnun Daha önceki seçimlerin adil olmadığına dair açıklamalar yapan Avrupa Konseyi, bu kez seçimlerin adil bir şekilde yapıldığını söyledi.