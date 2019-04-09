taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.67675
Euro
6.3975
Altın
1299.585
Borsa
96978.32
Gram Altın
237.302

İstanbul'da yeniden sayılacak 51 sandık

31 ilçede oyların yeniden sayılması talebi reddedildi ancak 21 ilçedeki 51 sandık için karar çıktı.

Haber Merkezi | 09.04.2019 - 08:17..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
İstanbul'da yeniden sayılacak 51 sandık

İstanbul'da sandıklara itiraz sürecinde yeni gelişmeler yaşandı.

Kentin genelinde 21 ilçede YSK'ya bilgisi verilen 51 sandıkta oyların yeniden sayılması kararı verildi.

İşte o 51 sandık:

Ataşehir 1306, Avcılar 1017-2372, Bağcılar 1025-2041-2174-3106-3368, Bahçelievler 2169, Beşiktaş 1034-1076-1184, Beykoz 1013, Esenler 2114, Esenyurt 1169-1181, Eyüp 1132, Fatih 1249-3139-1075, Gaziosmanpaşa 1279-3300, Kadıköy 1306-3052-3068, Kartal 1034, Küçükçekmece 1073-1522-3294-3491, Pendik 1095, Sarıyer 1082-1253, Sultangazi 1035-1009-1217-2389, Şişli 1002, Ümraniye 2025-2215-3023-3408-3439, Üsküdar 1287-2059, Zeytinburnu 1123-1172-1264-2016-2205-2090.

İstanbul'da yeniden sayılacak 51 sandık


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İstanbul'da 31 ilçede oyların yeniden sayım istemine ret

İstanbul'da 31 ilçede oyların yeniden sayım istemine ret

457
YSK kararı sonrası CHP İstanbul il binasında büyük sevinç

YSK kararı sonrası CHP İstanbul il binasında büyük sevinç

142
Rusya dönüşü Erdoğan'ı Mansur Yavaş karşıladı

Rusya dönüşü Erdoğan'ı Mansur Yavaş karşıladı

169
Yeni başkan, birim müdürlerinin araçlarını kaldırdı

Yeni başkan, birim müdürlerinin araçlarını kaldırdı

101
Türkiye'nin en genç muhtarı liseli Uğur iş başı yaptı

Türkiye'nin en genç muhtarı liseli Uğur iş başı yaptı

21
Milli yüzücü Sümeyye Boyacı Dünya Şampiyonu

Milli yüzücü Sümeyye Boyacı Dünya Şampiyonu

21
Bolu Belediye Başkanı'nın ilk talimatı

Bolu Belediye Başkanı'nın ilk talimatı

274
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir