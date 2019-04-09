İstanbul'da yeniden sayılacak 51 sandık

İstanbul'da sandıklara itiraz sürecinde yeni gelişmeler yaşandı.
Kentin genelinde 21 ilçede YSK'ya bilgisi verilen 51 sandıkta oyların yeniden sayılması kararı verildi.
İşte o 51 sandık:
Ataşehir 1306, Avcılar 1017-2372, Bağcılar 1025-2041-2174-3106-3368, Bahçelievler 2169, Beşiktaş 1034-1076-1184, Beykoz 1013, Esenler 2114, Esenyurt 1169-1181, Eyüp 1132, Fatih 1249-3139-1075, Gaziosmanpaşa 1279-3300, Kadıköy 1306-3052-3068, Kartal 1034, Küçükçekmece 1073-1522-3294-3491, Pendik 1095, Sarıyer 1082-1253, Sultangazi 1035-1009-1217-2389, Şişli 1002, Ümraniye 2025-2215-3023-3408-3439, Üsküdar 1287-2059, Zeytinburnu 1123-1172-1264-2016-2205-2090.