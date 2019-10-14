İstanbul'da yeşil ışığa yetişme kazası

Saat 11.30 sıralarında, Küçükçekmece Halkalı Mahallesi Gümrük Yolu üzerinde kaza meydana geldi.

Otomobili ile Halkalı Gümrük Yolu üzerinden Yenibosna istikametine seyir eden Arzu S. isimli sürücü, yeşil ışığı kaçırmamak için gaza yüklendi. Bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, orta refüjü aşarak karşıdan gelen iki otomobile çarparak durabildi.

6 KİŞİ YARALANDI

Kazada 06 GVB 38 plakalı araçta bulunan Arzu S., Emine G., Hatice İ., Meltem S., Güney G., Fahriye B. yaralandı. İhbar üzerine 112 Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yeşil ışığı kaçırmamak için gaza yüklenen sürücü kazaya neden oldu VİDEO



HASTANEYE KALDIRILDILAR

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan yaralıları çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.