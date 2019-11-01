İstanbul'da yetkisiz çakar denetimleri başladı

İçişleri Bakanlığı, kamu ve özel araçlarda çakar olarak adlandırılan ışıklı uyarı sistemlerinin yetkisiz kullanımını kısıtladığı düzenlemeyi, geçtiğimiz günlerde açıklamıştı.

İstanbul'da, araçlarında ışıklı uyarı işaretlerini yetkisiz kullanan sürücülere ceza kesilmeye başlandı.

Çakar yasağına uymayanlara ceza VİDEO

YASAK BUGÜN BAŞLADI

Meslek kuruluşları, üniversiteler ve kamudaki üst yönetici, genel müdür, daire başkanı veya başka unvanlar ile görev yapan kamu görevlilerinin kullanımındaki araçlarda, çakar kullanımı bugünden itibaren yasaklandı.

CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Bu kapsamda İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, Basın Ekspres Yolu'nda uygulama yaptı. Çakar olarak tabir edilen ışıklı sistemi olan araç sürücülerini durduran ekipler, bunları yetkisiz kullanan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Öte yandan, emniyet şeridini ihlal eden sürücülere de para cezası kesildi. Uygulama, kentin farklı noktalarında devam edecek.

4 BİN LİRAYA KADAR CEZA VE TRAFİKTEN MEN

Yetkisiz çakar kullananlar, 2 bin 4 liraya kadar ceza alabilecek. Kurallara uymayan araçlar, trafikten men edilecek.