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İstanbul'da yılın ilk trafik cezaları

İstanbul'da 2019'un ilk saatlerini görev başında karşılayan trafik polisleri alkollü sürücülere yönelik birçok ilçede denetim yaptı.

DHA | 01.01.2019 - 07:10..
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İstanbul'da denetimler sabah saatlerine kadar devam etti. TEM Otoyolu Ataşehir mevkiinde trafik polisleri otomobilleri durdurarak sürücüleri alkolmetre ile alkol kontrollü yaptı.

İstanbul'da yılın ilk trafik cezaları

İLK CEZALAR

Ayrıca denetimde ehliyet ve ruhsat kontrolleri de yapılırken araçlarında muayeneleri bulunmayan sürücülere ise ceza uygulandı. Kadiköy'de denetime takılan sürücü Selda N.'ye (25) trafik polisi alkolmetreyi üfletti. Sürücü Selda N. üflediği alkolmetre'de 0.57 promil alkollü çıktı. Sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konurken Bin 80 TL trafik cezası kesildi.

İstanbul'da yılın ilk trafik cezaları

Fatih ilçesi Turgut Özal Millet Caddesi'de de trafik denetimleri yapıldı. Denetimde 0.75 promil alkollü olduğu tespit edilen bir sürücünün ehliyetine 2 yıl el konuldu. Ehliyetine el konulan sürücü kendi aracının arka koltuğuna binerek arkadaşları tarafından götürüldü.
Denetimler sabah erken saatlere kadar devam etti.

İstanbul'da yılın ilk trafik cezaları

İstanbul'da yılın ilk trafik cezaları




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