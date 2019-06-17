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İstanbul'da yol kapatıp drift yapan maganda

Lüks otomobilli maganda, işlek bir caddeyi trafiğe kapatarak dakikalarca drift yaptı.

İHA | 17.06.2019 - 09:32..
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Ağır para cezaları ve uygulamalara rağmen mega kentin cadde ve sokaklarında drift terörü devam ediyor.

Son olarak Başakşehir Bedrettin Dalan Bulvarı ile Hürriyet Bulvarı kesişiminde sahneye çıkan lüks otomobilli bir maganda, akşam saatlerinde trafiğin işlek olduğu caddeyi trafiğe kapattı.

YOLU  KAPATIP DRİFT YAPTI

Yolu kesen maganda, ardından otomobiliyle dakikalarca “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yapmaya başladı. Hem kendi hem de sürücülerin canını tehlikeye atan sürücü, şov uğruna ortalığı dumana boğarak terör estirdi.

O ANLARI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Trafik ışıklarında bekleyen araçların yanından geçişini umursamayan maganda bir süre daha yanlama yapmaya devam etti. Kendi etrafında dönerek kuralları hiçe sayan sürücü o anları kaydettirip sosyal medyada yayınladı.

İstanbul’da yol kapatıp drift yaptı ViDEO

İstanbul'da yol kapatıp drift yapan maganda

 

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri magandayı yakalamak için çalışma başlattı.

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