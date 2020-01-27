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İstanbul'da yol kesen taksiciler

İstanbul'da bir turizm şirketine ait araç, otelden aldığı yolcusunu Sapanca'ya götürdüğü sırada taksiciler tarafından yolu kesildi.

Haber Merkezi | 27.01.2020 - 15:26..
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İstanbul'da faaliyet gösteren bir turizm kuruluşuna ait araç, Bahçeşehir'deki bir otelden müşterisini aldı.

Müşterisini Sapanca'ya götürmek üzere harekete egçen aracın yolu taksiciler tarafından kesildi.

TAKSİCİLER EVRAK KONTROLÜ YAPTI

Otelden ayrıldıktan kısa bir süre sonra içinde yolcu bulunan aracın önünü kesen taksiciler, araçtaki turisti ve şoförü sorgulamak istedi.

Araç soföründen evrakları alıp kontrol etmeye çalışan taksiciler, olan biteni kaydetmeye çalışan soförü de engellemeye çalıştılar.

İstanbul'da yol kesen taksiciler

İstanbul’da yol kesip belge kontrolü yapan taksiciler ViDEO

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