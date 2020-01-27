İstanbul'da yol kesen taksiciler

İstanbul'da bir turizm şirketine ait araç, otelden aldığı yolcusunu Sapanca'ya götürdüğü sırada taksiciler tarafından yolu kesildi.

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Bulgaristan'da grip alarmı

Ülkede grip salgını nedeniyle başkent Sofya başta olmak üzere birçok ilde, ilk orta ve lise düzeyindeki okullarda, 6 Şubat tarihine kadar eğitime ara verildi.