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İstanbul'da yolcu otobüslerinde korona denetimi

65 yaş üstü ve seyahat belgesi olmayan bir kadın yolcu, araçtan indirildi.

AA | 26.03.2020 - 09:39..
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İstanbul'da jandarma ekiplerince, koronavirüs denetimleri titizlikle yürütülüyor.

İçişleri Bakanlığının koronavirüsle mücadele kapsamında, toplu taşıma araçlarında yolcu sayısının yarıya indirilmesine ve araçlarda yolcuların güvenli mesafede oturmasına ilişkin genelgesinin uygulanmasına yönelik denetimlere başlandı.

ŞEHİRLERARASI OTOBÜSLERDE DENETİM

Odayeri Gişeleri önünde kontrol noktası kuran İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehirlerarası yolcu otobüslerini durdurarak denetim yaptı.

İstanbul'da yolcu otobüslerinde korona denetimi

SEYAHAT BELGESİ OLMAYAN KADIN İNDİRİLDİ

Görevli personel tarafından sürücülerin ehliyetleri ve yolcu listeleri kontrol edildi. Ekipler, her araca ayrı ayrı binerek yapılan denetim ve koronavirüsle ilgili bilgiler verdi.

Ayrıca bir otobüste bulunan 65 yaş üstü ve seyahat belgesi olmayan bir kadın yolcu da jandarma ekiplerince araçtan indirilerek gideceği yere götürüldü.

Denetimlerin devam edeceği öğrenildi.

İstanbul'da yolcu otobüslerinde korona denetimi

İstanbul'da yolcu otobüslerinde korona denetimi

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