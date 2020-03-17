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İstanbul'da yurttan çıkan üniversite öğrencisinden not

Umre dönüşü karantinaya alınacak vatandaşlar için dolabına kolonya ve sabun bırakan öğrenci, "Kolonya ikramımız olsun, duanıza talibiz" notunu odasında bıraktı.

İHA | 17.03.2020 - 16:23..
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İstanbul'da, koronavirüs nedeniyle karantina alanı oluşturmak için boşaltılan Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu'nda kalan bir öğrenci, umreden dönecek yolcular için odasına not bıraktı.

"KOLONYA İKRAMIMIZ OLSUN, DUANIZA TALİBİZ"

Odadan çıkarken dolabına kolonya ve sabun bırakan öğrenci "Allah umre ibadetinizi kabul eylesin. İnşallah hayırlı haberlerle ayrılırsınız. Kolonya ikramımız olsun. Duanıza talibiz. Allah'a emanet olun. Buzdolabımız biraz pis, biz de yeni gelmiştik odaya kusura bakmayın, selametle kalın." notu yazdı.

İstanbul'da yurttan çıkan üniversite öğrencisinden not ViDEO

İstanbul'da yurttan çıkan üniversite öğrencisinden not

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