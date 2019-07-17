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İstanbul'da yüzü maskeli 8 kişiden 90 bin liralık soygun

Arnavutköy'de yüzleri maskeli 8 kişi, bir firmaya girerek 90 bin liralık kotları çuval çuval toplayarak çaldı.

İHA | 17.07.2019 - 09:24..
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Arnavutköy Merkez Mahallesi’nde kot pantolon üretimi ve ütü paketlemesi yapan bir firmanın imalathanesinde, akılalmaz bir hırsızlık olayı yaşandı.

İstanbul'da yüzü maskeli 8 kişiden 90 bin liralık soygun

İstanbul'da yüzü maskeli 8 kişiden 90 bin liralık soygun ViDEO

90 BİN LİRALIK ÜRÜN ÇALDILAR

Firmaya 8 kişi gelen yüzü maskeli kişiler, firmanın camlarını kırdı ve içeri girdi. Hırsızlar, piyasa değeri 90 bin lira olan farklı renk ve modelde olan kot pantolonları, kapının önüne çektikleri araçlarına doldurmaya başladı.

İstanbul'da yüzü maskeli 8 kişiden 90 bin liralık soygun

KAMERALARA YANSIDI

Maskeli şahıslar bir taraftan çuvalları taşırken, bir taraftan da çevreyi kolaçan etti.

2 dakika içerisinde 90 bin liralık kotları çalan 8 kişi, geldikleri araçla sokak aralarından kaçarak izlerini kaybetti. O anlar ise kameralara anbean yakalandı.

İstanbul'da yüzü maskeli 8 kişiden 90 bin liralık soygun

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