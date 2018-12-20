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İstanbul'da zabıta ekipleri evsizleri barınaklara aldı

Kışın gelmesiyle soğuyan havalar, bu yılda en çok evsizleri etkilerken, zabıta ekipleri duruma el koydu. Evsizlere yardım için harekete geçen ekipler, sokakta kalanları barınaklara götürdü.

İHA | 20.12.2018 - 10:10..
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Havaların soğuması sebebiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Zabıta ekipleri, sokakta kalan evsizlere yardım için harekete geçti. İstanbul genelinde sokakta kalan şahıslar, vatandaşların ihbarı üzerine, zabıta ekipleri tarafından alınarak, Esenyurt Kıraç’ta bulunan barınma evine götürüldü.

Beyoğlu Taksim Meydanı'nda çalışma yapan ekipler; duraklar, banklar ve çeşmenin teknesi gibi yerlerde, battaniyelere sarılarak yatan vatandaşları uyandırarak yardım etmek istedi.

EVSİZLER BARINMA EVLERİNE GÖTÜRÜLDÜ

Sıcak bir ortam isteyen evsizler, ekiplerin aracıyla barınma evlerine giderken, yardım talebini geri çevirenler ise ekiplerden ayrılarak gözden kayboldu. Taksim’de görüntülenen bir başka şahıs ise Taksim Meydanı’nda bulunan Beyaz Masa’ya gelerek, evsiz olduğunu ve barınmak için yer istediğini belirtti. Belediye ekipleri ise şahsı alarak barınma evine yerleştirmek üzere götürdü.

YEŞİLÇAM YILDIZI EVSİZ ŞAHISLA İLGİLENDİ

Kameralara yansıyan bir başka görüntüde ise Tophane’de bulunan tarihi çeşmenin iç kısmına yatan şahıslardan birinin, zabıtanın “Burada donacaksın. Gel seni barınma evine götürelim” demesi üzerine “Yarın para alacağım zaten sonra gideceğim” demesi dikkat çekti. Çeşmenin tekne bölümünde yatan şahsı gören Yeşilçam’ın ünlü ismi Hale Soygazi, ekiplerin yanına gelerek yardım edip, evsiz şahısla ilgilendi.

Çeşmenin diğer bölümlerinde ise yine evsizlerin hazırladığı, boş yatakların bulunduğu görüldü.İstanbul'da zabıta ekipleri evsizleri barınaklara aldı

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