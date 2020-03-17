İstanbul'da zabıta süsü veren şahıs yakalandı

İstanbul'da İl Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube ekipleri, “Dolandırıcılık” konusu ile ilgili Beşiktaş ve Sarıyer'de çalışma başlattı.

Esra A. isimli şahsın 400 TL dolandırılması,Celal D. isimli şahsın 480 TL dolandırılması, Ahmet B. isimli şahsın 460 TL dolandırılması konuları ile ilgili, şahsın kendisini zabıta müdürü gibi tanıtarak tanıttığı “Cenazem var biraz para lazım, sonra vereceğim.” diyerek para alıp esnafları dolandırdığı tespit edildi.

DOLANDIRICI ÇIKTI

Eşkal bilgileri tespit edilen şahıs, Sarıyer Büyükdere Mahallesi'nde görevli ekipler tarafından durumundan şüphelenilerek durdurulan Oğuz B. isimli şahısın bahse konu olayları gerçekleştirin dolandırıcı olduğu anlaşıldı.

Ekipler tarafından gözaltına alınan şahsın, İstanbul ve Kocaeli’de bir sürü dolandırıcılık suçu olduğu tespit edildi.

ZANLI TUTUKLANDI

İstanbul geneli farklı tarihlerde çeşitli ilçelerde 8 adet “Dolandırıcılık”, 4 adet “Nitelikli Dolandırıcılık”, 1 adet “Güveni Kötüye Kullanma” konularını da gerçekleştirdiği tespit edildi.

Yapılan sorgulamada ise; Kocaeli’de meydana gelen 2 adet “Dolandırıcılık” konusuyla ilgili faili firar olarak arandığı belirlendi.

Şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi.