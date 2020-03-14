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İstanbul'da zabıtanın mangal denetimi başladı

İBB Başkanı İmamoğlu'nun sahillerde mangal ve nargilenin yasaklanacağı yönündeki açıklamasının ardından, bugün denetimler başladı.

DHA | 14.03.2020 - 17:02..
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde sahillerde mangal ve nargilenin yasaklanacağını açıklamıştı.

İBB ekipleri bugün mangal denetimi yapmaya başladı.

Anadolu yakasında Maltepe, Kartal ve Pendik sahilleri ile yeşil alanlarda mangal yakmak isteyen vatandaşlar, İBB kararı sonrası zabıta ekipleri tarafından uyarıldı.

Ekrem İmamoğlu: Sahillerde mangal yapmak yasaklanacak VİDEO

"DOĞRU BULMUYORUM"

Mangal yaparken zabıta ekipleri tarafından uyarılan Ali Alçı "Biz ateş yakmadık, tüple mangalımızı yaptık. Ekipler uyardı bizi" şeklinde konuştu. Sahilde mangal yapmak istediğini söyleyen Gökhan Kara da, “İnsanlar sahilde mangal yapmak istiyor. Apartmanlarda yapamayacaklar, doğal olarak sahillerde ya da yeşil alanlarda yapacak. Ben doğru bulmuyorum. İnsanları rahatsız etmeden sonra temizliği yapılabilir" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da zabıtanın mangal denetimi başladı

"BELLİ BAŞLI NOKTALAR BELİRLENEBİLİR"

Ailesi ile pikniğe gelen Cihan Meral "Yazın özellikle sahil yolu duman altı oluyordu. Birçok insan bu durumdan şikayetçiydi zaten. Bu kararı olumlu karşılıyorum. Mangal yapmak isteyenlere belli başlın noktalar belirlenmesi gerekiyor. Bu bizim kültürümüzde olan bir şey" diye konuştu.

İBB'den mangala yasak geldiİstanbul'da zabıtanın mangal denetimi başladı

 

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