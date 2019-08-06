İstanbul'da en pahalı mezar yeri 30 bin lira

1 ABD'de 84 yaşındaki adamın muhteşem şovu 84 ve 54 yaşındaki yakın iki arkadaş Edison ve Leon, katıldıkları yarışmada kendilerine hayran bıraktılar.

2 İstanbul'da zihinsel engelli kişi, camiyi kundakladı Kağıthane'de zihinsel engelli olduğuna dair raporu bulunan bir kişi, girdiği camiyi kundakladı. O anlar kameralara yansırken, gözaltına alınan kişi, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

3 Kahramanmaraş'ta polisten kaçan arabadan uyuşturucu çıktı Polisin yol uygulamasında dur ikazına uymayıp kaçan 2 şüphelinin arabasında, 15,5 kilogram uyuşturucu çıktı.

4 Gurur Aydoğan askerden döndü Askerlik görevi için bir süredir İskenderun'da olan merhum Oya Aydoğan'ın oğlu oyuncu Gurur Aydoğan, istanbul'a döndü.

5 Elazığ'da üvey annesini öldüren katil yakalandı Elazığ’da 6 yıl önce hamile üvey annesini öldüren ve 2 kere yakalanmasına rağmen cezaevinden firar eden zanlı, jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalandı. Katil zanlısı, adliyeye sevk edildi.

6 Melahat Ürkmez ile yeni romanı Hadimi’yi konuştuk Ödüllü yazar Melahat Ürkmez ile yazarlığı ve Lale Devri’nden bir âlim Ebu Said El Hadimi’yi konu edindiği tarihi romanı “Hadimi” üzerine konuştuk…