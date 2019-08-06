İstanbul'da zihinsel engelli kişi, camiyi kundakladı

İstanbul Kağıthane'de bulunan bir camiye gelen 19 yaşındaki Mehmet B., elindeki çakmakla caminin perdelerini tutuşturdu.
Mehmet B., daha sonra camiden ayrıldı.
EVİNDE GÖZALTINA ALINDI
Camide hasar oluşurken, Mehmet B.'nin perdeleri tutuşturması caminin güvenlik kameralarına yansıdı. Çalışma başlatan polis ekipleri, Mehmet B.'yi pazartesi günü saat 23.00 sıralarında Harmantepe Mahallesi'nde bulunan evinde yakalayarak, gözaltına aldı.
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SAVCI SERBEST BIRAKTI
Mehmet B.'nin, "hafif düzeyde zihinsel yetersizlik" tanısıyla yüzde 50 oranında engelli raporu olduğu belirlendi. Mehmet B. hakkında "ibadethane ve mezarlıklara zarar verme" suçundan adli işlem yapıldı.
Mehmet B., savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.