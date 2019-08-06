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İstanbul'da zihinsel engelli kişi, camiyi kundakladı

Kağıthane'de zihinsel engelli olduğuna dair raporu bulunan bir kişi, girdiği camiyi kundakladı. O anlar kameralara yansırken, gözaltına alınan kişi, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

DHA | 06.08.2019 - 14:42..
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İstanbul Kağıthane'de bulunan bir camiye gelen 19 yaşındaki Mehmet B., elindeki çakmakla caminin perdelerini tutuşturdu.

Mehmet B., daha sonra camiden ayrıldı.

EVİNDE GÖZALTINA ALINDI

Camide hasar oluşurken, Mehmet B.'nin perdeleri tutuşturması caminin güvenlik kameralarına yansıdı. Çalışma başlatan polis ekipleri, Mehmet B.'yi pazartesi günü saat 23.00 sıralarında Harmantepe Mahallesi'nde bulunan evinde yakalayarak, gözaltına aldı.

Kağıthane'de caminin kundaklanması kamerada İZLE

SAVCI SERBEST BIRAKTI

Mehmet B.'nin, "hafif düzeyde zihinsel yetersizlik" tanısıyla yüzde 50 oranında engelli raporu olduğu belirlendi. Mehmet B. hakkında "ibadethane ve mezarlıklara zarar verme" suçundan adli işlem yapıldı.

İstanbul'da zihinsel engelli kişi, camiyi kundakladı

Mehmet B., savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

İstanbul'da zihinsel engelli kişi, camiyi kundakladı

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