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İstanbul'daki baba gözyaşları içinde çocuklarını kurtardı

Küçükçekmede'de annelerinin evde yalnız bıraktığı çocukları, babası camı kırarak kurtardı.

İHA | 01.11.2019 - 10:11..
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İstanbul Küçükçekmece’de Kanarya Mahallesi'nde, üç çocuk anneleri tarafından evde yalnız bırakıldı. Gece boyunca aç ve yarı çıplak şekilde evde yalnız kalan, korkan ve ağlayan miniklerin yardımına babaları koştu.

BABASI KURTARDI

Çocuklarını görmeye giden baba annenin evde olmadığını, çocuklarının evde kilitli kaldığını fark etti.

Gözyaşlarına hakim olamayan baba, çocuklarını kurtarmak için, evin camını kırarak içeri girdi.

İstanbul'daki baba gözyaşları içinde çocuklarını kurtardı

ÇOCUKLAR KORKUDAN AĞLIYORDU

Korkudan ve soğuktan ağlayan çocuklarına sarılan baba, uzun süre onlarla gözyaşı döktü.

İstanbul'daki baba gözyaşları içinde çocuklarını kurtardı

''SAVAŞTA ÖLMÜŞ'' YALANI

Bu sırada ses üzerine dışarı çıkan komşular çocukların annesinin, kendilerine kocasının üç yıl önce savaşta öldüğü şeklinde yalan söylediğini belirtti.

Çocukların içler acısı halini gören vatandaşlar hemen evden çocuklara kıyafet ve yiyecek getirdi.

ÇOCUKLAR BABASINA VERİLDİ

Üç çocuğunu evde aç bırakan anne ise bütün gece boyunca eve gelmedi, bu sırada olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları kimlik tespitinin ardından, çocukların babasıyla gitmesine izin verdi.

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