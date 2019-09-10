İstanbul'daki bir büfede şakadan sonra kavga çıktı

İstanbul Çekmeköy’de geçtiğimiz günlerde bir büfede yaşanan olayda, Necati Yılmaz ile büfeci kendi aralarında şakalaşıyorlardı.

ŞAKA YAPTI, SİNİRLENDİ

Şakalaşan kişiler, yanlarına gelen Ömer F.E. isimli şahısla da şakalaşmaya başladı. Şakalaşma esnasında Necati Yılmaz, Ömer F.E.’ye de şaka yaptı. Fakat şakanın ardından özür dilese de Ömer F.E.’nin, sinirlerini yatıştıramadı.

ARACINI ÜZERİNE SÜRDÜ

Şakayı kaldıramayan şahıs, büfeden ayrıldıktan bir süre sonra arkadaşı Bedir K. ile büfeye gelerek, Necati Yılmaz’ı darbetmeye başladı. Büfenin dışına taşan kavga, çevredekilerin araya girmesiyle son buldu. Şahıslar olay yerinden kaçarken, Necati Yılmaz da peşlerinden gitti. O sırada arabayla olay yerinden kaçmaya çalışan Ömer F.E., Necati Yılmaz’ın üzerine doğru aracını sürdü.

Büfede şakalaşma sonucu çıkan tekme tokat kavga İZLE

KONUŞMAK İÇİN GİTTİ, SALDIRIYA UĞRADI

Ardından Necati Yılmaz, Bedir K.’nın kaçtığı yere giderek konuşmak istediğini belirtti. Bunu üzerine Bedir K., belinden çıkardığı silahı Necati Yılmaz’a doğrulttu. Çevredekiler şahsın elinde bulunan silahı alarak, şahsı olay yerinden uzaklaştırdı. Darp mağduru Necati Yılmaz da polis merkezine giderek, kendisine saldıran şahıslardan şikayetçi oldu. Zanlılar, polis merkezindeki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

"SERBEST KALDI, KUŞKULUYUM"

O anları anlatan Necati Yılmaz, “Biz burada oturup şakalaşırken bir arkadaş daha geldi. Şakaya karıştı. O esnada biz şakayı, biraz ağır hale getirdik herhalde. Özür diledik, sonra buradan gittik. Gittikten sonra bir arkadaşıyla beraber gelip, burada beni darbetti. Darp esnasında buradaki halk bizi ayırdı. Şahıslar buradan gitti. Peşlerinden gittim. Arabaya binmişlerdi ve kapı da kapalıydı. Ben ona ‘Gel konuşalım, neden bizi darbettin?’ derken, arabayla üstüme gelerek ezmeye kalktı. İkinci şahıs da silahını çekip, bize silah doğrulttu. Karakolluk olduk. Şahsın ifadesi alındı ama arkadaşı geri bıraktılar. Ben bu durumdan kuşkuluyum.” dedi.