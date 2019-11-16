İstanbul Ataköy-Yenibosna metro istasyonunun yanında bulunan tuvaleti kullanmak için içeri giren kişi, bir erkeğin hareketsiz yerde yattığını gördü.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı.
İstanbul'daki bir tuvaletten erkek cesedi çıktı VİDEO
UYUŞTURUCU KOMASINA GİRDİ
İlk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, üzerinde kimlik bulunmayan kişinin öldüğünü belirledi. Tuvaletin çevresine güvenlik şeridi çekilmesinin ardından olay yeri inceleme ekipleri, inceleme yaptı. Uyuşturucu komasına girerek hayatını kaybettiği öne sürülen kişinin cenazesi, Adli Tıp morguna kaldırıldı.