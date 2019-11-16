İstanbul'daki bir tuvaletten erkek cesedi çıktı

Comilla şehrinde gerçekleştirilen bir düğünde, arkadaşları düğün hediyesi olarak damada 5 kilogram soğan hediye etti.

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Apple'ın üçüncü kez açığını buldu

Mersin'de teknoloji devi Apple'da daha önce bulduğu açık nedeniyle 500 lira ödül alan genç, yeni bir açık daha buldu. Genç, Apple'dan hem teşekkür e-maili aldı hem de 200 TL ile ödüllendirildi.