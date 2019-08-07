İstanbul'daki cami GSM şirketleri tarafından kuşatıldı

Denizköşkler Mahallesi Turna Sokak’ta bulunan ve adını Kuzey Makedonya'nın kuzeybatısında bir şehirden alan Kalkandere Camii’nin minaresi, baz istasyonuna döndü.

BAZ İSTASYONU VATANDAŞLARI RAHATSIZ EDİYOR

GSM şirketlerinin uğrak yeri haline gelen minarede, yere kadar uzanan kalın kablolar ve avludaki 3 büyük jeneratör vatandaşları rahatsız etmeye başladı.

İNSAN SAĞLIĞINA TEHDİT OLUŞTURUYOR

Caminin hemen yakınlarında oturan Ali Burhan Simsar, cuma namazlarını sürekli bu camide kıldığını, baz istasyonu sayısının son dönemde çok fazla arttığını, bunların insan sağlığına ciddi tehdit oluşturduğunu söyledi.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Avcılar Müftüsü Bekir Derin, “Cami minaresindeki baz istasyonu cihazlarının minareden sökülmesi için ilgili firmalarla yazışmalar devam ediyor. Tamamının kaldırılması gerekiyor. Cami derneğine bizim gönderdiğimiz yazıların yanı sıra Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından da tüm ilgili firmalara yazı gönderildi. Konu takip ediliyor. En kısa zamanda tahliye edilmesi için gerekli çalışmalar devam ediyor.” dedi.