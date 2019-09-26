İstanbul'daki deprem sonrasında siyaset ikiye ayrıldı

İstanbullular, bugün yaşadığı deprem ve sonrasında büyük bir korku yaşadı.

13.59'da Silivri merkezli 5.8 büyüklüğündeki deprem kentin her yerinde hissedilirken, halk deprem sonrası sokağa döküldü.

SİYASET, AFET SONRASI BİRLEŞEMEDİ

Siyasiler ise deprem sonrasında, İstanbul için bir araya gelemedi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKOM'dan gelişmeleri takip ederken; hükümet ise İstanbul'da Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde gelişmeleri takip ediyor.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Partili isimlerle birlikte Avcılar'da minaresi çöken camiyi inceledi.

Oktay: Ciddi bir hasarımız yok hamdolsun VİDEO