taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6594
Euro
6.197
Altın
1510.07
Borsa
101940.34
Gram Altın
274.866
Bitcoin
46650.86

İstanbul'daki deprem sonrasında siyaset ikiye ayrıldı

Megakent, 13.59'da 5.8 büyüklüğünde depremle sallandı. Deprem sonrası CHP'li İBB bir yerde, AK Partili hükümet temsilcileri bir yerde.

Haber Merkezi | 26.09.2019 - 17:40..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
İstanbul'daki deprem sonrasında siyaset ikiye ayrıldı

İstanbullular, bugün yaşadığı deprem ve sonrasında büyük bir korku yaşadı.

13.59'da Silivri merkezli 5.8 büyüklüğündeki deprem kentin her yerinde hissedilirken, halk deprem sonrası sokağa döküldü.

SİYASET, AFET SONRASI BİRLEŞEMEDİ

Siyasiler ise deprem sonrasında, İstanbul için bir araya gelemedi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKOM'dan gelişmeleri takip ederken; hükümet ise İstanbul'da Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde gelişmeleri takip ediyor.

İstanbul'daki deprem sonrasında siyaset ikiye ayrıldı


İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKOM'da gelişmeleri takip ediyor.

İstanbul'daki deprem sonrasında siyaset ikiye ayrıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Partili isimlerle birlikte Avcılar'da minaresi çöken camiyi inceledi.

Oktay: Ciddi bir hasarımız yok hamdolsun VİDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İstanbul'da şiddetli deprem

İstanbul'da şiddetli deprem

420
GoPro'lu teröristin öldürüldüğü anlar

GoPro'lu teröristin öldürüldüğü anlar

299
Kadın spikerler deprem anında canlı yayındaydı

Kadın spikerler deprem anında canlı yayındaydı

56
Kamil Koç otobüslerinden host ve hostesler kalkıyor

Kamil Koç otobüslerinden host ve hostesler kalkıyor

317
İstanbul Valiliği: Okullar tatil edildi

İstanbul Valiliği: Okullar tatil edildi

100
Selman, Kaşıkçı cinayetindeki sorumluluğunu kabul etti

Selman, Kaşıkçı cinayetindeki sorumluluğunu kabul etti

182
İstanbullular deprem sonrası sokağa çıktı

İstanbullular deprem sonrası sokağa çıktı

141
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir