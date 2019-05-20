İstanbul'daki ev kiraları aynı kaldı

İstanbul genelinde konut kira fiyatları incelendi. Bu araştırmaya göre; İstanbul'da konut kiralarına zam gelmedi.

BEŞİKTAŞ İLK SIRADA

İstanbul'da en ucuz kiralar, 800 lira ile Arnavutköy'de bulunuyor. Kirası en pahalı olan ilçe ise 6 bin 500 lira ile Beşiktaş ilk sırada yer aldı.

Beylikdüzü, Bayrampaşa, Küçükçekmece, Ümraniye, Sancaktepe ve Çekmeköy'de ise kiralar oldukça ucuz. Belirtilen ilçelerde 2+1 konut kiraları; 800 ile 900 lira arasında değişiklik gösteriyor.

KİRA FİYATLARINA ZAM YOK

Bağcılar, Zeytinburnu, Çekmeköy, Tuzla ve Eyüp ilçelerinde inşa edilen yeni rezidanslar, eski konutların kira fiyatını artırdı. Bağcılar’da 2+1 konutlar 1.100 lira iken, aynı bölgede rezidanslarda kiralar 3 bin 100 liraya kadar yükseliyor. Ancak yapılan araştırmada kirada fiyatlandırmanın geçen seneyle aynı olduğu gerçeğini de ortaya çıkardı.