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İstanbul'daki ev kiraları aynı kaldı

Yapılan araştırmalara göre; İstanbul'da ev kiralarının geçen seneye göre sabit kaldığı belirlendi.

Haber Merkezi | 20.05.2019 - 09:33..
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İstanbul'daki ev kiraları aynı kaldı

İstanbul genelinde konut kira fiyatları incelendi. Bu araştırmaya göre; İstanbul'da konut kiralarına zam gelmedi.

BEŞİKTAŞ İLK SIRADA

İstanbul'da en ucuz kiralar, 800 lira ile Arnavutköy'de bulunuyor. Kirası en pahalı olan ilçe ise 6 bin 500 lira ile Beşiktaş ilk sırada yer aldı.

Beylikdüzü, Bayrampaşa, Küçükçekmece, Ümraniye, Sancaktepe ve Çekmeköy'de ise kiralar oldukça ucuz. Belirtilen ilçelerde 2+1 konut kiraları; 800  ile 900 lira arasında değişiklik gösteriyor.

İstanbul'daki ev kiraları aynı kaldı

KİRA FİYATLARINA ZAM YOK

Bağcılar, Zeytinburnu, Çekmeköy, Tuzla ve Eyüp ilçelerinde inşa edilen yeni rezidanslar, eski konutların kira fiyatını artırdı. Bağcılar’da 2+1 konutlar 1.100 lira iken, aynı bölgede rezidanslarda kiralar 3 bin 100 liraya kadar yükseliyor. Ancak yapılan araştırmada kirada fiyatlandırmanın geçen seneyle aynı olduğu gerçeğini de ortaya çıkardı.

İstanbul'daki ev kiraları aynı kaldı

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