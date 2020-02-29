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İstanbul'daki gece vapur seferleri başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin almış olduğu kararla gece hizmet verecek vapur seferleri başladı. Vapurlar, cuma ve cumartesi geceleri, dört iskeleden iki yaka arasında yolcu taşıyacak.

İHA | 29.02.2020 - 04:52..
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi metrobüs, otobüs ve metro seferlerinden sonra deniz ulaşımında da gece hizmet etmeye verme kararı almıştı.

CUMA VE CUMARTESİ GECELERİ HİZMET VERİLECEK

28 Şubat 2020 Cumartesi gecesinden itibaren İstanbul’da cuma ve cumartesi geceleri olmak üzere 4 iskeleden 2 yaka arası karşılıklı olarak seferler gerçekleştirilecek.

Yeni gerçekleştirilen uygulama kapsamında Kadıköy, Karaköy, Beşiktaş ve Üsküdar iskelelerinden Cuma ve Cumartesi gecesi seferler yapılacak. Gece saatlerinde yapılan seferlerde vatandaşların vapurları yoğun olarak kullandığı görüldü.

İstanbul'daki gece vapur seferleri başladı

İstanbul'daki gece vapur seferleri başladı

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