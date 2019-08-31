İstanbul'daki Göktürk Göleti'ni görenler hayran kalıyor

Göktürk Göleti doğal güzelliği ile kartpostallık manzaralar oluşturuyor.

İstanbul'un Eyüp ilçesinde yer alan Göktürk Göleti, 2011 yılında 56 hektarlık alanı ile Tabiat Parkı olarak ilan edildi. Gölet, masmavi gökyüzü ve yemyeşil ormanla çevreli gölet manzarası ile izleyenleri kendine hayran bırakıyor.

KİŞİ BAŞI 7 TL, OTOBÜS 189 TL

Göletin havadan çekilen görüntüsü ise doğal güzelliğini gözler önüne seriyor. Doğa fotoğrafçılarının uğrak noktalarından biri olan Göktürk Göleti Tabiat Parkı, sincaplara da ev sahipliği yapıyor. Parka giriş için normal kişi 7 TL, indirimli kişi 3,5 TL, bisiklet ile 7 TL, motosiklet ile 10 TL, otomobil ile 21 TL, minibüs ile 63 TL, midibüs ile 105 TL ve otobüs ile 189 TL.

"CENNET GİBİ BİR YER"

Şehrin kalabalığından uzak dinlenmek için eşsiz bir yer olduğunu söyleyen Celal Sofu, “Göktürk gölü ve çevresi cennet gibi bir yer. İstanbul’da doğal kalmış nadir yerlerden. Hafta sonu çok kalabalık oluyor, oturmaya yer bulamıyorsunuz. Hafta içinde ise tam tersi çok nadir insanlar buraya geliyor. Çocukken bu gölde çok balık tutardık, en fazla sazan ve yayın balıklarını tuttuğumuzu hatırlıyorum. Buraya gelenler, genelde pis bırakıyorlar. Buraya yapılmasını istediğimiz en önemli şeylerden bir tanesi yürüyüş parkuru ve araç için düzgün yollar.” şeklinde konuştu.

"YOLLARIN DÜZELTİLMESİNİ İSTİYORUZ"

25 yıldır Göktürk’te oturduğunu ifade eden Mustafa Kemal Yazıcı ise “Çoğu zaman buraya arkadaşlarım ile dinlenmek için geliyorum. Burasının manzarası kesinlikle mükemmeldir. Hafta sonu daha fazla yoğun oluyor ama hafta içi gelenler daha az olduğunu görüyoruz. Arabamız ile gölün bulunduğumuz kısmına gelirken, bozuk yollardan dolayı baya zorlandık. Yolların düzeltilmesini istiyoruz. Vatandaşların gölün etrafında rahat yürüyebilmeleri için yürüyüş yolu yapılmasını istiyorum.” dedi.