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İstanbul'daki halk otobüsü kazasına ait yeni görüntüler

Gaziosmanpaşa'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı özel halk otobüsünün kaza anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

İHA | 29.08.2019 - 15:56..
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İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı özel halk otobüsü sürücüsü, henüz bilinmeyen nedenle Gaziosmanpaşa Bağlar Caddesi Dolunay Sokak'ta direksiyon hakimiyetini kaybetti.

MOBİLYA DÜKKANINA GİRMİŞTİ

Otobüs, yol kenarındaki araçlara çarptıktan sonra bir apartmanın altında bulunan mobilya dükkanına girdi. Yaralanan otobüs şoförü hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Gaziosmanpaşa’da halk otobüsü kazası İZLE

YENİ KAYITLAR ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, otobüsün kaza anını gösteren yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kaza yapan otobüsün içerisindeki yolcuların otobüsün camını kırarak dışarı çıktığı ve altta katta bulunan bir kişinin son saniyede kaçarak kazadan kurtulduğu görülüyor. Bu arada bir gencin yaşlı bir adamı ve kadını da kırılan camdan dışarı kucaklayarak indirdiği görüldü. Diğer yolcular ise kapılardan çıkıyor.

İstanbul'daki halk otobüsü kazasına ait yeni görüntüler

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