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İstanbul'daki hırsızlık anları kameraya yansıdı

Fatih'te gündüz saatlerinde gerçekleşen hırsızlık olayındaki 3 hırsızdan 1'i yakalandı.

İHA | 27.07.2019 - 13:49..
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İstanbul Fatih’te 2. kattaki bir daireye adeta örümcek adam gibi tırmanarak giren hırsız önce kameralara sonra polise yakalandı.

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Fatih’te geçtiğimiz günlerde bir evde gerçekleşen hırsızlık olayının ardından güvenlik kameralarını incelemeye alan polis harekete geçti.

Polis ekipleri kameralardan tespit ettikleri 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

İstanbul'daki hırsızlık anları kameraya yansıdı VİDEO

İstanbul'daki hırsızlık anları kameraya yansıdı

HIRSIZALRIN SABIKA LİSTESİ KABARIK

Yürütülen çalışmalarda 1 şüpheli yakalanarak tutuklandı. Tutuklanan şahsın öncede 8 ayrı hırsızlık, 2 yaralama ve 3 kez de uyuşturucu kullanmaktan kaydının olduğu kaydedilirken 2 şüphelinin ise arandığı öğrenildi.

Öte yandan, polis ekiplerince yakalanan şahsın 2’inci kattaki bir daireye tırmandığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul'daki hırsızlık anları kameraya yansıdı

İstanbul'daki hırsızlık anları kameraya yansıdı

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