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İstanbul'daki kaçak Suriyeliler hükümetin gündeminde

İstanbul'da kaçak olarak yaşayan Suriyelilerin şehirden gitmemesi halinde İçişleri Bakanı Soylu, sorunların kontrol edilemez bir noktaya gelebileceğini ifade etti.

Haber Merkezi | 23.07.2019 - 12:16..
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İstanbul'daki kaçak Suriyeliler hükümetin gündeminde

Suriye'deki iç savaş nedeniyle Türkiye'ye göç eden 5 milyon Suriye vatandaşı, sınırda kurulan göç merkezleri ve İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin diğer şehirlerinde yaşamına devam ediyor.

Türkiye'nin 50 milyar dolara yakın harcama yaptığı Suriyelilerin bir kısmı, İstanbul'da kaçak olarak (İstanbul'da oturma izni almadan) yaşıyor.

Valiliğin kaçak olarak yaşayan Suriyelilerle ilgili harekete geçmesinin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Suriyelilerin durumuyla ilgili açıklama yaptı.

"İSTANBUL'DAKİ SIKINTILARI KONTROL EDEMEYİZ"

İstanbul'da bir toplantıda konuşan Bakan Soylu, şunları söyledi; "İstanbul'da 540 bin Suriyeli kardeşimiz var, bunların hepsinin oturum belgesi var. Başımız gözümüz üzerine. Ama kural kaide dışında İstanbul'a gelenleri de İstanbul'da muhafaza etmeye çalışırsak, yarın öbür gün İstanbul'da kimsenin kontrol edemediği bir sıkıntı ortaya çıkar. Her Suriyeli ona verdiğimiz oturum belgesinde yazan şehirde yaşayacak."

Süleyman Soylu: İstanbul'daki Suriyelilerin durumu ViDEO

İstanbul'da yaşayan kaçak Suriyelilere son uyarı haberi
İstanbul'daki kaçak Suriyeliler hükümetin gündeminde

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