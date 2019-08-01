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İstanbul'daki kadın kurye görenleri şaşırtıyor

4 çocuk annesi olan kadın, 4 yıldır İstanbul sokaklarında mesleğini büyük bir başarı ile sürdürüyor.

İHA | 01.08.2019 - 09:37..
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İstanbul trafiğinde dört yıldır motosikletli kurye olarak çalışan dört çocuk ve bir torun sahibi Kadriye Mercan (45), mesleğine duyduğu bağlılıkla görenleri hayrete düşürüyor.

"ÖNCE YADIRGIYORLAR, SONRA TEBRİK EDİYORLAR"

Eşinin desteği ile bu mesleğe ilk adımı attığını söyleyen Mercan, İstanbul trafiğinde diğer sürücülerle ilginç diyaloglar yaşadığını belirtti.  İstanbul’da dört yıldır motosikletli kurye olarak çalıştığını söyleyen Kadriye Mercan, “İşime gerçekten aşık bir insanım. En büyük destekçim de eşim. Eşimle 26 yıldır evliyiz. Bu mesleği bana eşim öğretti, destekledi, yapabileceğimi söyledi. İstanbul’da dört yıldır motosikletli kurye olarak çalışıyorum. Toplumda önce yadırgıyorlar, sonra tebrik ediyorlar." dedi.

İstanbul'daki kadın kurye görenleri şaşırtıyor

"ERKEK İŞİ DİYORLAR"

Zor bir mesleği tercih ettiğini dile getiren Mercan, "Evet zor ama ben çok seviyorum. Gerçekten mesleğimi çok severek yapıyorum. Erkek işi diyorlar; ama bence işin cinsiyeti olmaz. Trafikte bir bayan olarak bir aksilik, bir aykırılıkla karşılaşmıyorum. İnsanlar bana saygı duyuyor. Dört yıldır İstanbul’un ablası, annesi, teyzesi oldum. Benden başka birçok arkadaşımız da İstanbul’da motosikletli kurye olarak çalışıyor. Motosiklet süren bayanlar çok; ama bunu meslek olarak motosikletli kurye olarak yapmak istemiyorlar. Ben onlara bu mesleği tavsiye ediyorum. Trafikte ilginç hikayelerim oluyor." şeklinde konuştu.

İstanbul'daki kadın kurye görenleri şaşırtıyor

"DAYI, EMMİ DİYE SESLENİYORLAR"

"Trafikte dayı, yakışıklı, emmi diye seslenenler oluyor." diyen Mercan, konuşmasını şöyle noktaladı:

"Kafamı çeviriyorum, kadın olduğumu anlayınca özür diliyorlar. Adres soracakları zaman kadın olduğumu anlayınca, geri duruyorlar. Ne demek sorun diyorum.”

İstanbul'daki kadın kurye görenleri şaşırtıyor


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