İstanbul'daki lüks otelde cinayet

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Denizde boğulan adama kimse yardım etmedi

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Alışveriş yapmak için hastaları bekleten memur

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Fikret Orman: Fernandes'in aldığı parayı kendisine helal etmiyorum

1 İzmir'de 39 kaçak göçmen yakalandı İzmir'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla girmek isteyen 39 kişi, ekipler tarafından yakalanarak İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

2 NASA, Derin Uzay Atomik Saati'ni faaliyete geçirdi Geçtiğimiz haziran ayında uzaya gönderilen Derin Uzay Atomik Saati çalıştırıldı.

3 ABD'de rehine krizinde 2 kişi öldü Helena-West Helena kentinde bir saldırgan iki kişinin ölümüne neden olurken bölgeye gelen polis ekipleri, saldırganı olay yerinde öldürdü.

4 Seda Türkmen ve Bora Akkaş boşanıyor Oyuncu Seda Türkmen, iki yıl önce evlendiği kendisi gibi oyuncu Bora Akkaş’a boşanma davası açtı.

5 Taksim Meydanı'ndaki asma kilitler ilgi çekiyor Paris'te 'aşıklar köprüsü' olarak bilinen köprünün bir aynısı da Taksim Meydanı'nda hayata geçti.

6 Apple, Amazon için 5 milyar dolarlık bağış yapacak Apple CEO’su Tim Cook, Apple’ın Amazon’daki orman yangınlarıyla mücadele etmek için bağış yapacağını duyurdu.