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İstanbul'daki lüks otelde cinayet

Maltepe’de lüks bir otelin odasında 3 kişinin silahlı saldırısına uğrayan şahıs hayatını kaybetti.

İHA | 28.08.2019 - 09:12..
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İstanbul Maltepe'deki bir otelde kalan 40 yaşındaki bir şahıs, sabah saat 07.00 sıralarında kaldığı odada silahlı saldırıya uğradı.

OTEL ODASINDA CİNAYET

Kaldıkları otelde 4-5 el silah sesi duyduklarını belirten vatandaşlar, büyük panik yaşadı. Otele gelen 3 kişinin şahsın kaldığı yedinci kattaki odaya çıktıkları, burada silahlı saldırıyı gerçekleştirdikleri ve odanın kapısını kilitleyip olay yerinden kaçtıkları iddia edildi.

İstanbul'daki lüks otelde cinayet

POLİS SORUŞTURUYOR

Otele gelen sağlık ekipleri, saldırıya uğrayan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri otel girişi ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

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