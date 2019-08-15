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İstanbul'daki maçta sahaya atlayan YouTuber serbest kaldı

Liverpool ile Chelsea arasında gerçekleşen UEFA Süper Kupa Finali'nin 14'üncü dakikasında sahaya atlayan YouTuber ve yanında olduğu anlaşılan 4 kişi, sevk edildiği mahkemece serbest kaldı.

DHA | 15.08.2019 - 17:12..
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İstanbul Beşiktaş Park'ta Liverpool ve Chelsea arasında oynanan UEFA Süper Kupa finaline, Türk YouTuber'ın sahaya atlaması damga vurdu.

TÜRKİYE AYAĞA KALKTI

Türkiye'de neredeyse tüm kesimlerin tepkisini çeken bu olayın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü de harekete geçti. Müsabakayla ilgili olarak önce yabancı uyruklu 12 kişi yasaklı madde, hırsızlık ve kural ihalelerinden dolayı gözaltına alındı. Daha sonra 13 Türk taraftar, karaborsada bilet satışı, dolandırıcılık gibi çeşitli suçlardan gözaltına alındı.

İstanbul'daki maçta sahaya atlayan YouTuber serbest kaldı

İstanbul'daki maçta sahaya atlayan YouTuber serbest kaldı VİDEO

13 TÜRK TARAFTAR GÖZALTINA ALINDI

İşte o gözaltına alınan 13 Türk taraftar arasında, sahaya giren ünlü YouTuber Ali Abdülselam Yılmaz ile arkadaşları da yer aldı. 5 şüpheli, polis eşliğinde Çağlayan'daki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

İstanbul'daki maçta sahaya atlayan YouTuber serbest kaldı

MAHKEME SERBEST BIRAKTI

Basın savcılığı bürosu tarafından işlemleri yapılan şüphelilerden Ali Abdülselam Yılmaz, "izinsiz sahaya girmek" suçundan, diğer 4 şüpheli ise "izinsiz sahaya girmek suçuna iştirak etmek"ten ikametlerine en yakın karakola imza vermek ve yurt dışına çıkış yasağını içeren adli kontrol talebiyle, nöbetçi mahkemeye sevk edildi. YouTuber Ali Abdülselam Yılmaz ve 4 arkadaşı "adli kontrol" uygulanarak, serbest bırakıldı.

İstanbul'daki maçta sahaya atlayan YouTuber serbest kaldı

FUTBOL MÜSABAKALARINI SEYİRDEN MEN EDİLDİLER

Öte yandan, YouTuber'lar hakkında "futbol müsabakalarını seyirden men kararı" verildiği de öğrenildi.

İstanbul'daki maçta sahaya atlayan YouTuber serbest kaldı

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