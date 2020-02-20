İstanbul'daki metrobüs zammına vatandaşlardan tepki geldi

İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 35 zam kararının alınmasının ardından, 10 Şubat pazartesi günü itibarıyla uygulamaya konulan yeni tarifede; tam elektronik bilet 3.50 lira, öğrenci bileti 1.75 lira, tam Mavi Kart 275 lira, öğrenci Mavi Kartı ise 50 lira olarak belirlenmişti.

"HER ŞEY GÜZEL OLACAK DEDİLER, VALLAHİ BERBAT OLDU"

Olaya tepki gösteren Neslihan Yaran, “Bu nedir ya artık yaşamaktan bıktık. 3 yıldır zam gelmiyordu bu zammı yaptılar. İnan yaşamak istemiyorum. Ben artık hakikaten yoruldum. 2 durak geldim, geri iade almadım. Psikolojim bozuluyor. Her şey güzel olacak dediler, vallahi berbat oldu. Biz geriye gittik daha güzel olmadı. Artık minibüse biniyorum. Acil durumlarda kullanıyorum.” dedi.

Yapılan zamma tepki gösteren bir diğer vatandaş ise, “Bu zamdan haberimiz olmadı, daha iyi bir çalışma gösterebilirdi.” dedi.