İstanbul'daki mezarlık fiyatları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB), 502 Müslüman ve 67 gayrimüslim olmak üzere toplam 569 mezarlıkta mezar yeri tahsisi ve ücretlendirmesini yaptı.

İBB ücret tarifesine göre 4 gruba ayrılan 569 mezarlıktaki boş mezar yeri ücretleri, konum, fiziki özellikler ve ekonomik göstergeler dikkate alınarak belirleniyor.

AŞİYAN'DA MEZAR YERİ 30 BİN LİRA

Birinci gruptaki Zincirlikuyu, Ulus, Aşiyan ve Karacaahmet, Abide-i Hürriyet, Nafibaba gibi mezarlıklarda hayatta olan biri kendisine boş mezar yeri almak isterse 30 bin lira bedel ödemek zorunda. Ancak cenaze için bu rakam boş yer bulunması halinde 6 bin lira.

DAHA ÖNCE GÖMÜLMÜŞ BİRİNİN YANI 15 BİN TL

Daha önce cenaze gömülmüş bir mezarın yanındaki boş yer ise 15 bin lira.

İkinci gruptaki Ortaköy, Feriköy, Hasköy, Sütlüce, Hasdal, Kuruçeşme, Emirgan, İstinye, Sarıyer, Kireçburnu ve Maçka gibi mezarlıklarda bir cenaze için bin 100 lira yer bedeli alınıyor.

Bu grupta cenazenin yanındaki boş mezar yeri için 6 bin lira.

Hayatta olan birinin boş mezar yeri talep etmesi halinde ise ödemesi gereken miktar 12 bin liraya çıkıyor.

Üçüncü grup olan Ayazağa ve Kilyos mezarlıklarında ise bir cenaze için 100 lira karşılığında mezar yeri tahsis ediliyor.

Mevcut bir mezarın yanındaki mezar yeri 2 bin lira, boş mezar yeri ise 4 bin 500 lira.

Dördüncü grupta Göktürk ve Bahçeköy mezarlıkları var.

Burada ise 100 lira karşılığında cenazeye mezar yeri gösteriliyor.

Mevcut mezarın yanındaki boş mezar yeri bin lira, boş bir mezar yeri isteyene ise 2 bin lira karşılığında yer veriliyor.

ESKİ MEZARLIKLAR YÜZDE YÜZ DOLU

Aşiyan, Zincirlikuyu, Edirnekapı ve Karacaahmet gibi artık şehrin merkezinde kalmış tarihi mezarlıklarda doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.

Buralarda sadece aile kabri bulunanların cenaze işlemleri yapılıyor.

Mezarlıkların pek çoğu eski olduğu için doluluk had safhada.

Yeni cenaze defin işlemlerinin neredeyse tamamı ancak boş olan mezarlıklara yapılıyor.

Buralarda İBB Meclisi'nin kararıyla belirlenen fiyat tarifesi dışında herhangi bir ücret talep edilmiyor.

Özellikle son yıllarda mevcut mezarlıklarda yer kalmayınca çok sayıda yeni mezarlık alanı açıldı.

2015'ten itibaren İstanbul'daki mezarlık alanları 349 bin 155 metrekare arttı.

Artış Beykoz, Şile, Adalar, Ümraniye, Sarıyer, Silivri, Kağıthane, Büyükçekmece, Arnavutköy, Esenyurt, ve Sultangazi ilçelerinde gerçekleşti.