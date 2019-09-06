taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6938
Euro
6.2899
Altın
1507.45
Borsa
100278.37
Gram Altın
276.314

İstanbul'daki motosikletli maganda kamerada

15 Temmuz Şehitler ve Atatürk Köprüsü üzerinde Cezayir uyruklu olduğu öğrenilen motosikletli bir maganda, araçların arasında tek tekerlek üzerinde giderek trafiği tehlikeye düşürdü.

İHA | 06.09.2019 - 10:00..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

İstanbul'un çeşitli noktalarında trafikte motosikletle tek tekerlek üstünde giden magandalara bir yenisi daha eklendi.

CEZAYİR UYRUKLU MAGANDA

Tüm uyarılara, ağır para cezaları ve uygulamalara rağmen megakentte trafik terörü devam ediyor. Son olarak Atatürk Köprüsü üzerinde Cezayir uyruklu olduğu öğrenilen motosikletli bir maganda, araçların arasında tek tekerlek üzerinde gitmeye başladı.

İstanbul’da magandanın tek teker şovu İZLE

ŞOVA DÖNÜŞTÜRDÜ

Bu şekilde metrelerce giden maganda, hem kendi hem de sürücülerin canını tehlikeye attı.  Ölüme meydan okuyan motosikletli, bunun dışında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde de dakikalarca bu şekilde giderek trafikte adeta terör estirdi. Sürücülerin korkulu rüyası haline gelen maganda, şov uğruna akrobatik hareketler yaptı.

İstanbul'daki motosikletli maganda kamerada

TEK TEKER ÜZERİNDE MAKAS ATTI

Maslak Büyükdere Caddesi ve E-5 Karayolu gibi trafiğin işlek olduğu noktalarda da trafiği tehlikeye düşüren maganda, bu da yetmezmiş gibi bir de 'makas' attı. O anları kaydeden maganda, sosyal medyada hesabından da yayınladı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, motosikletli magandayı yakalamak için çalışma başlattı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme

145
İSPARK’a ait yerlerde değnekçi operasyonu

İSPARK’a ait yerlerde değnekçi operasyonu

221
Boris Johnson, Pence ve Netanyahu ile görüştü

Boris Johnson, Pence ve Netanyahu ile görüştü

24
Konya'da bir kadın eşini öldürdü

Konya'da bir kadın eşini öldürdü

121
ABD'den Türkiye hakkında seyahat uyarısı

ABD'den Türkiye hakkında seyahat uyarısı

75
Nevşehir'de kaza yapan sürücü alkol muayenesi olmak istemedi

Nevşehir'de kaza yapan sürücü alkol muayenesi olmak istemedi

35
Yardım kömürlerini kalitesiz kömürle değiştirdiler

Yardım kömürlerini kalitesiz kömürle değiştirdiler

71
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir