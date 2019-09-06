İstanbul'daki motosikletli maganda kamerada

İstanbul'un çeşitli noktalarında trafikte motosikletle tek tekerlek üstünde giden magandalara bir yenisi daha eklendi.

CEZAYİR UYRUKLU MAGANDA

Tüm uyarılara, ağır para cezaları ve uygulamalara rağmen megakentte trafik terörü devam ediyor. Son olarak Atatürk Köprüsü üzerinde Cezayir uyruklu olduğu öğrenilen motosikletli bir maganda, araçların arasında tek tekerlek üzerinde gitmeye başladı.

İstanbul’da magandanın tek teker şovu İZLE

ŞOVA DÖNÜŞTÜRDÜ

Bu şekilde metrelerce giden maganda, hem kendi hem de sürücülerin canını tehlikeye attı. Ölüme meydan okuyan motosikletli, bunun dışında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde de dakikalarca bu şekilde giderek trafikte adeta terör estirdi. Sürücülerin korkulu rüyası haline gelen maganda, şov uğruna akrobatik hareketler yaptı.

TEK TEKER ÜZERİNDE MAKAS ATTI

Maslak Büyükdere Caddesi ve E-5 Karayolu gibi trafiğin işlek olduğu noktalarda da trafiği tehlikeye düşüren maganda, bu da yetmezmiş gibi bir de 'makas' attı. O anları kaydeden maganda, sosyal medyada hesabından da yayınladı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, motosikletli magandayı yakalamak için çalışma başlattı.