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İstanbul'daki sağlık merkezi önünde test

Sultangazi'de sağlık merkezindeki görevlide virüs çıkmasının ardından, diğer çalışanlardan korona için örnekler kapıda alındı.

DHA |
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İstanbul'daki sağlık merkezi önünde test

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından yetkililer önlemler almaya devam ederken, bu süreçte sağlık çalışanları büyük risk taşıyor.

Salgın nedeniyle hastanelerde görev yapan kişiler koronavirüs tedavisi görüyor.

KORONA İÇİN ÖRNEKLER KAPIDA ALINDI

İstanbul Sultangazi'de aile sağlık merkezinde görev yapan bir kişide koronavirüs tespit edildi.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden 2 görevli kişinin gelmesi üzerine diğer sağlık çalışanlardan korona için örnekler kapıda alındı.

Sağlık merkezi önünde yapılan uygulamayı çevredeki vatandaşlar merak ederek şaşkınlıkla izledi.

İstanbul'daki sağlık merkezi önünde test

İstanbul'daki sağlık merkezi önünde test

İstanbul'daki sağlık merkezi önünde test

İstanbul'daki sağlık merkezi önünde test

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