İstanbul'daki silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti

Olay Güngören ilçesi Abdi İpekçi Caddesi'nde bulunan bir kahvehanenin önünde saat 22.30 sıralarında yaşandı.

İKİ GRUP ÇATIŞTI

Motosikletle kıraathane önüne gelen kişiler, burada bekleyen gruba ateş etmeye başladı. Kıraathane önündeki grubun da motosikletli saldırganlara karşı ateş açması sonucu olay çatışmaya dönüşürken, çok sayıda silah sesi duyuldu.

"YARALILAR KAHVEDE OTURANLARDI"

Kurşunların isabet ettiği kahvehanenin sahibi Adnan Şimşek, "Kahvede arkadaşlar oturuyordu. Önünde, burada da bir topluluk vardı. Bir kişi geldi, sıkmaya başladı. O sırada seken kurşunlar arkadaşımız Osman Saral'ın tam karnına geldi. Ateş edip vurulan çocuğu alıp hastaneye kaldırdılar. Yaralılardan ikisi kahvehanede oturan arkadaşlarımızdı, diğeri de olayların içinde olan birisiydi. Mermi içeride otururken isabet etti arkadaşlarımıza. Biz yere yattık. Diğerleri motosikletle kaçtı" dedi.

YARALILARDAN BİR KİŞİ KURTARILAMADI

Çatışmada, Gökhan Osman, Osman S. ve Güney B. yaralandı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan Gökhan Osman ve Güney B., Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne Osman S., ise Bağcılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan Gökhan Osman tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Asayiş ve Olay Yeri İnceleme ekipleri ise söz konusu kıraathane ve çevresinde geniş kapsamlı bir çalışma başlattı.