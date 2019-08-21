İstanbul'daki Suriyeliler için süre uzatıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün akşam Habertürk'te Türkiye'nin Nabzı programında Didem Arslan Yılmaz, Nagehan Alçı, Veyis Ateş, Çetiner Çetin ve Deniz Zeyrek'in sorularını yanıtladı.

Soylu, İstanbul'da kaydı bulunmayan Suriyelilerin durumuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

"30 EKİM'E KADAR UZATTIK"

Daha önce İstanbul'dan ayrılmaları için 20 Ağustos'a kadar süre verilen Suriyelilerin süresi uzatıldığını belirten İçişleri Bakanı; "Türkiye'nin insani politikası devam edecek. Güvenli bölgeler oluştukça gönüllü geri dönenler olacaktır. Suriyeliler özelinde söylüyorum. Bizim bunları sınırdışı etmemiz mümkün değildir. Kayıtsız hiçbir Suriyeliyi sınırdışı etmemiz mümkün değil. Kayıtsız Suriyelileri kamplara alıyor, kayıtlarını yapıp arzu ettikleri vilayetlere gönderiyoruz. Gönüllü geri dönüşler var. 100'ün üzerindeki ülke insanlarının aktığı bir yerden bahsediyoruz. Şimdi biz İstanbul'da ne yapıyoruz? 20'sine kadar sayın valimiz İstanbul'da kayıtlı olmayan Suriyeli kardeşlerimizin bulundukları illere kayıtlı bir şekilde gitmeleri gerektiğini söylemişti. Süre bitti ve biz bunu 30 Ekim'e kadar uzattık." diye konuştu.