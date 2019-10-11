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İstanbul'daki Suriyelilerden Harekat'a destek mesajı

İstanbul'da yaşayan Suriyeliler, Barış Pınarı Harekatı'nda destek vermek için toplandı. "Kanımız da canımız da bir" diye seslendi.

AA | 11.10.2019 - 15:49..
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İstanbul'daki Suriyelilerden Harekat'a destek mesajı

Arap Derneği ve Suriye Devrim Koordinasyonu mensupları, Fatih'teki Saraçhane Parkı'nda bir araya geldi.

TSK'NIN YANINDAYIZ MESAJI

Katılımcılar "Kanımız da canımız da bir", "Sisi ve Zayed haindir", "PKK terör örgütüdür", "Allah Türk ordusunun yardımcısı olsun", "Terörün kökünü kurutacak Barış Pınarı Harekatı'nı destekliyoruz" ifadelerinin dövizler taşıdı.

Suriye Devrim Koordinasyonu adına konuşan Türkmen Fadil Salih Fadil, Barış Pınarı Harekatı'nı yürüten Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun yanında olduklarını söyledi.

İstanbul'daki Suriyelilerden Harekat'a destek mesajı

İstanbul'daki Suriyelilerden Harekat'a destek mesajı

İstanbul'daki Suriyelilerden Harekat'a destek mesajı

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