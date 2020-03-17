İstanbul'daki taksicilerin dezenfektan kuyruğu

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün Türkiye’de de görülmesinin ardından önlemler arttırıldı.

İstanbul'un Şişli ilçesinde, boş bir benzin istasyonu dezenfekte merkezi haline getirildi.

TAKSİCİLER DEZENFEKTE İÇİN SIRAYA GİRDİ

Merkeze sabah 08.00 ile akşam 20.00 arasında gelen taksi, minibüs ve emniyet araçlarını ekipler tarafından dezenfekte ediliyor. Dezenfekte işlemi ücretsiz bir şekilde yapılıyor.

Taksicilerin dezenfektan kuyruğu

"İNŞALLAH BU SAĞLIK SORUNUNU EN KISA ZAMANDA AŞACAĞIZ"

Taksici Fikret bozkurt olay ile ilgili konuşarak, “İnsanlar tedirgin bir bakışla yaklaşıyordu. Binmeli miyim, binmemeli miyim diye. Gündem de tamamen korona ile ilgili. İnşallah bu sağlık sorununu en kısa zamanda aşacağız. Her şey de normale dönecek.” diye konuştu