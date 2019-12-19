taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9305
Euro
6.6058
Altın
1476.58
Borsa
111030.81
Gram Altın
280.87
Bitcoin
42158.85

İstanbul'daki taksicilerin yumruklu kavgası

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası istişare toplantısı sırasında, taksicilerin bir anda birbirlerine yumruklarla saldırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA | 19.12.2019 - 10:39..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
İstanbul'daki taksicilerin yumruklu kavgası

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası istişare toplantısında, Başkan Eyüp Aksu konuşma yaptığı sırada, adının Ali olduğu öğrenilen kişi, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası’nın önceden aldığı bir kararı eleştirmeye başladı.

Bunun üzerine Başkan Aksu da, o kişinin taksi plakası sahibi olmadığını ve odaya kayıtlı olmadığını belirtince ortam bir anda gerildi.

TAKSİCİLER TOPLANTIDA BİRBİRİNE GİRDİ

Yaşanan gerginliğin ardından, toplantıya katılan taksicilerin bir anda birbirlerine yumruklarla saldırmaya başladığı belirtildi. Masalardan kalkan çok sayıda kişi bir anda birbirlerine yumruklarla saldırırken diğer katılımcılar da panik yaşadı.

Salondaki diğer katılımcıların araya girmesiyle kavga sonlandı.

İstanbul'daki taksicilerin yumruklu kavgası ViDEO

İstanbul'daki taksicilerin yumruklu kavgası

İstanbul'daki taksicilerin yumruklu kavgası

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
'Bana kimse ceza yazamaz' diyen sürücü gözaltına alındı

'Bana kimse ceza yazamaz' diyen sürücü gözaltına alındı

329
'Adnan Oktar evlatlarımı benden çaldı'

'Adnan Oktar evlatlarımı benden çaldı'

60
Cristiano Ronaldo'dan lig maçında harika kafa golü

Cristiano Ronaldo'dan lig maçında harika kafa golü

19
İstanbul'un 2. Dünya Savaşı'ndan kalma savunma hattı

İstanbul'un 2. Dünya Savaşı'ndan kalma savunma hattı

45
Trump'a yönelik suçlama Temsilciler Meclisi'nden geçti

Trump'a yönelik suçlama Temsilciler Meclisi'nden geçti

45
Tuzlaspor-Galatasaray maçındaki olayın görüntüsü

Tuzlaspor-Galatasaray maçındaki olayın görüntüsü

43
Kanal İstanbul'da sona doğru

Kanal İstanbul'da sona doğru

214
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir