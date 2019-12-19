İstanbul Taksiciler Esnaf Odası istişare toplantısında, Başkan Eyüp Aksu konuşma yaptığı sırada, adının Ali olduğu öğrenilen kişi, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası’nın önceden aldığı bir kararı eleştirmeye başladı.

Bunun üzerine Başkan Aksu da, o kişinin taksi plakası sahibi olmadığını ve odaya kayıtlı olmadığını belirtince ortam bir anda gerildi.

TAKSİCİLER TOPLANTIDA BİRBİRİNE GİRDİ

Yaşanan gerginliğin ardından, toplantıya katılan taksicilerin bir anda birbirlerine yumruklarla saldırmaya başladığı belirtildi. Masalardan kalkan çok sayıda kişi bir anda birbirlerine yumruklarla saldırırken diğer katılımcılar da panik yaşadı.

Salondaki diğer katılımcıların araya girmesiyle kavga sonlandı.

İstanbul'daki taksicilerin yumruklu kavgası ViDEO