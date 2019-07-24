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İstanbul'da tarihin en büyük dolar operasyonu: 6 tutuklu

Sahte 271 milyon 150 bin doların ele geçirildiği operasyonda yakalanan, FETÖ üyeliğinden ihraç edilmiş 1 komiserin de aralarında olduğu 6 kişi tutuklandı.

İHA | 24.07.2019 - 19:41..
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Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında, bir şebekenin Kurban Bayramı öncesi piyasaya sürmek üzere sahte Amerikan Doları bastığı tespit edilmişti.

271 MİLYON 150 BİN SAHTE DOLAR

Esenyurt’ta 19 Temmuz Cuma günü bir matbaaya düzenlenen baskında 100’erlik banknotlar halinde 271 milyon 150 bin sahte Amerikan Doları (1 trilyon 530 milyon Türk Lirası) ele geçirilmişti.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili biri Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeliği nedeniyle emniyet teşkilatından ihraç edilen B.Ç. adlı komiserin de aralarında olduğu 5 kişi yakalanmıştı. Operasyonda yakalanan FETÖ üyeliğinden ihraç edilmiş 1 komiserin de aralarında olduğu 6 kişi tutuklandı.
Olayla ilgisi olduğu tespit edilen 2 şüpheliyi ise arama çalışmaları sürüyor.

İstanbul’da, tarihin en büyük sahte dolar operasyonu

İstanbul'da tarihin en büyük dolar operasyonu: 6 tutuklu

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