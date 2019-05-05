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İstanbul’dan getirilen kokain ile yakalandılar

Samsun’da 2 kişinin üzerinde, İstanbul’dan getirilen kokain maddesi bulundu.

İHA | 05.05.2019 - 17:16..
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Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’da ikamet eden H.Ç.’nin Samsun’da ikamet eden A.T.’ye İstanbul’dan kokain maddesi getireceği bilgisi üzerine harekete geçti.

OTOMOBİLİN İÇİNDE KISTIRILDILAR

Her iki şahsı Atakum ilçesinde bir otomobilin içinde yakalayan narkotik ekipleri, H.Ç.’nin üzerinde yaptıkları aramada 25,59 gram kokain maddesi ile araç içinde yapılan aramada 6 adet uyuşturucu özelliği bulunan sentetik ecza ele geçirdi.

İstanbul’dan getirilen kokain ile yakalandılar

MADDE TİCARETİNDEN YARGILANACAKLAR

Gözaltına alınan A.T. ve H.Ç., "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

İstanbul’dan getirilen kokain ile yakalandılar

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