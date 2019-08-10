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İstanbul'dan gidenler kuyruk oluşturdu

Anadolu otoyolunun Bolu kesimi Ankara yönünde, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla trafik yoğunluğu yaşanıyor.

AA | 10.08.2019 - 10:35..
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İstanbul'dan gidenler kuyruk oluşturdu

Bayram tatili için yola çıkanlar; Anadolu otoyolunun Ankara istikameti, Bolu Dağı Tüneli, Elmalık, Köroğlu Park, Yeniçağa ve Gerede Karadeniz bağlantı noktasında yoğunluğa neden oluyor. Yoğunluk nedeniyle ulaşım, zaman zaman durma noktasına geliyor.

İSTANBUL YÖNÜ BOŞ

Köroğlu Park alanında ise kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Otoyolun İstanbul yönünde ulaşım normal sağlanıyor. D-100 karayolunun Ankara yönünde de zaman zaman yoğunluk yaşanıyor. Araçların yakın takip etmesi sonucu meydana gelen maddi hasarlı ve yaralamalı trafik kazaları nedeniyle güzergahlarda, uzun araç kuyrukları oluşuyor.

Bolu’da tatilciler uzun araç kuyrukları oluşturdu VİDEO

İstanbul'dan gidenler kuyruk oluşturdu

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Karayolları ekipleri, Anadolu otoyolu ve D-100 karayolunun ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Sürücüleri yakın takip, aşırı hız, hatalı sollama yapmamaları konusunda uyaran ekipler, sürücü ve yolcuların emniyet kemerlerini takmalarını, emniyet şeridini kullanmamalarını istedi.

İstanbul'dan gidenler kuyruk oluşturdu

İstanbul'dan gidenler kuyruk oluşturdu

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