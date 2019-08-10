İstanbul'dan gidenler kuyruk oluşturdu

1 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı tebriği Açıklamasında terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapan Erdoğan, "İnşallah bu ağustosta da tarihimizin zaferler halkasına, bir yenisini daha ekleyeceğiz" dedi.

2 Bursa'da kuzenini öldüren zanlı ormandan çıktı Bursa'da, husumetli olduğu amcasının oğlunu av tüfeği ile vurarak öldüren katil zanlısı, saklandığı ormanlık alanda jandarma operasyonuyla yakalandı.

3 Sosyal medya pazarlaması üzerine bilgiler: Sosyal Medya Stratejisi Koçluk Atölyesi, Sosyalika kitaplarının yazarı olan Pelin Vardarlıer, çağımızın en önemli ticari kaynaklarından olan sosyal medya ve pazarlama sektörüne mercek tutuyor.

4 Kurban'da hayvanın etini ziyan etmemek için ipuçları Kurban Bayramı'nda büyükbaş hayvan hissedarlar arasında pay ediliyor, ancak küçükbaş hayvan sahipleri hayvanın etini doğru bir şekilde değerlendirirse her kısmından faydalanmış olur.

5 Muğla'da bir kişi evini icradan satın alan kadını öldürdü Bodrum'da icradan satın aldığı evin eski sahibi tarafından pompalı tüfek ile vurulan kadın, kurtarılamadı. Katil zanlısı, jandarmaya giderek teslim oldu.

6 Adriana Lima ve Emir Uyar İtalya'da tatilde Türkiye'de de oldukça tanınan yabancı model Adriana Lima, Türk iş adamı Emir Uyar ile aşkına doludizgin devam ediyor. Çift, İtalya'da tatil yapıyor.