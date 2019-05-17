Kanoyla İstanbul'dan Samsun'a 20 günde ulaştılar

Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu ve Sinop kıyılarını geçerek Atakum ilçesi sahil şeridine ulaşan 3 kişilik kano ekibi, yolculuklarının 20'nci gününde Samsun'a geldi.

TÜRK BAYRAĞINI TESLİM EDECEKLER

Kano sporuyla ilgilenen bir grup öğrencinin karşıladığı ekip, Bandırma Vapuru'nun kaptanı İsmail Hakkı Durusu'nun torunu Necat Ulugöl'den aldıkları Türk bayrağını, Samsun Valiliği'ne teslim etmek üzere Atakum'da yolcululuklarına son verdi.

DAHA ÖNCE İSTANBUL'DAN TRABZON'A KÜREK ÇEKMİŞLERDİ

Daha önce de uyuşturucu ile mücadele konusunda farkındalık yaratmak için İstanbul'dan Trabzon'a tek başına ulaşan ekip lideri Şenol Özdemir, "Bugün 20'nci gün. Buradayız, çok mutluyuz. Pazar günü bir aksilik olmazsa Sayın Valimize Necat Ulugöl'den aldığımız Türk bayrağını takdim edeceğiz." dedi.













