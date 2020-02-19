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İstanbul'dan kaydedilen düğün konvoyu görüntüleri

İstanbul’un çeşitli noktalarında gerçekleştirilen düğün konvoylarında şoke eden görüntüler kaydedildi.

İHA | 19.02.2020 - 13:27..
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İstanbul'un farklı semtlerinde, magandalar, geçtiğimiz aylarda gerçekleşen düğün konvoylarında yine terör estirdi.

CADDEYİ TRAFİĞE KAPATIP MEŞALE YAKTILAR

Esenler’de düğün için toplanan bir grup, konvoy halinde trafiğe çıktıktan sonra işlek bir caddeyi trafiğe kapatarak yüksek sesli müzikler açtı. Müziği duyan damat aracından inerek eline aldığı meşaleyle cadde ortasında göbek atıp oynadı.

İstanbul'dan kaydedilen düğün konvoyu görüntüleri

DAMAT VE GELİNİN ETRAFINDA DRİFT YAPTI

Yine düğün için toplanan bir grup, konvoy halinde trafiğe çıkarak cadde kapattı. Damat, gelin ile birlikte yol ortasına geldiği esnada gruptaki magandalardan biri, çiftin etrafında “drift” diye tabir edilen yanlama hareketini yaptı. Dakikalarca çiftin etrafında dönen maganda adeta terör estirdi.

İstanbul'dan kaydedilen düğün konvoyu görüntüleri

İstanbul'dan kaydedilen düğün konvoyu görüntüleri

TÜNELDE PATİNAJ ÇEKTİLER

Yine aynı ilçede gerçekleşen diğer bir düğün konvoyunda ise semtte toplanan grup, sokak aralarında patinaj çektikten sonra konvoy halinde yola çıktı. Bir süre sonra tüneli trafiğe kapatan magandalar, uzun araç kuyruklarının oluştuğu tünelden ayrıldı.

İstanbul'dan kaydedilen düğün konvoyu görüntüleri

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Magandalar o anları kaydedip ve kaydettirip sosyal medyadan yayınladı. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, paylaşılan görüntüler üzerine magandaları yakalamak için çalışma başlattı.

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