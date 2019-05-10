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Ankara'ya 15 bin kişilik cami yapıldı

Ankara'da Kuzey Yıldızı Camii açılışı yapıldı. Camide 15 bin kişi aynı anda ibadet edebilecek.

AA | 10.05.2019 - 14:29..
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Ankara'ya 15 bin kişilik cami yapıldı

Ankara, Kuzey Yıldızı Camii'ne kavuştu.

İstanbul'daki 63 bin kişi kapasiteli Çamlıca Camii'nin ardından bu kez Ankara'ya 15 bin kişilik cami kazandırıldı.

Pursaklar ilçesinde yapımı tamamlanan caminin açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılırken, bakanlar ve milletvekilleri de açılışta yerini aldı.

Ankara'ya 15 bin kişilik cami yapıldı

Erdoğan Kuzey Yıldızı Camii açılışında konuştu İZLE

"ANKARA'YA DAMGASINI VURACAK"

Burada bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu eserin Ankaramıza kazandırılmasında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Başta Ankara Büyükşehir Başkanlığımıza ve önceki başkanlarımıza özellikle teşekkür ediyorum. TOKİ'ye teşekkür ediyorum. Camilerimiz birer ibadethane olmasının ötesinde mimarisiyle, süslemeleriyle, ismiyle medeniyetimizin farklı özelliklerini yansıtan mimari eserlerdir. Camilerimiz, şehirlere kimlik, kişilik ve kararkter kazandıran yapılardır. İstanbul'u Sultanahmetsiz, Süleymaniyesiz, Bursa'yı Ulucamisiz, Edirne'yi Selimiyesiz düşünemeyiz. Ankaralı hemşerilerimiz yanı sıra vatandaşlarımız da buraları ziyaret ediyor. Geçen hafta hizmete açtığımız Büyük Çamlıca Camisi de İstanbul'un abide eserlerinden biri haline geldi. 60 bini aşkın cemaati kubbenin altında toplayabiliyor. Osmanlı, Selçuklu ve modern mimarinin en güzel özelliklerini taşıyan bu külliyenin de Ankaramıza damgasına vuracağına inanıyorum." dedi.

Ankara'ya 15 bin kişilik cami yapıldı

"CAMİ MERKEZLİ HAYATI ÖZENDİRMEMİZ GEREKİYOR"

"Camilerimizi sadece namaz kılınan bir yer olarak düşünmek en büyük saygısızlıktır." diyen Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Camilerin süsü cemaatlerdir, özellikler gençlerdir. Çocukların gelmediği, gençlerin uğramadığı, hanımların sahip çıkmadığı camiler boynu bükük kalmaya mahkumdur. Cami merkezli hayatı özendirmemiz gerekiyor. Genç kuşaklar ile camilerimiz arasında yapay duvarlar örmemeliyiz. Günde 5 vakit bize kulluğumuzu hatırlatan çağrıya kulak verip gençlerimizi camilere alıştırmalıyız."

Ankara'ya 15 bin kişilik cami yapıldı

Konuşmaların ardından dualarla Kuzey Yıldızı Camii ibadete açıldı.

Ankara'ya 15 bin kişilik cami yapıldı

Ankara'ya 15 bin kişilik cami yapıldı

Ankara'ya 15 bin kişilik cami yapıldı

Ankara'ya 15 bin kişilik cami yapıldı

Ankara'ya 15 bin kişilik cami yapıldı

Ankara'ya 15 bin kişilik cami yapıldı

Ankara'ya 15 bin kişilik cami yapıldı

Ankara'ya 15 bin kişilik cami yapıldı

Ankara'ya 15 bin kişilik cami yapıldı

Ankara'ya 15 bin kişilik cami yapıldı

GAZİANTEP'E 4 BİN KİŞİLİK CAMİ

Gaziantep'te 2005 yılında Şahinbey Belediyesi ve hayırseverler tarafından temeli atılan Tekstil Kent Ensar Cami'nin de açılışı gerçekleştirildi. Camide 4 bin kişi aynı anda namaz kılabilecek.

Ankara'ya 15 bin kişilik cami yapıldı

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