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İstanbullu seçmenin oy isyanı

İstanbul seçimlerinde yeniden oy kullanan bir vatandaş, "Kime oy verdiysem görevden aldı" söyleminde bulundu.

Haber Merkezi | 23.06.2019 - 17:41..
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İstanbullu seçmenin oy isyanı

31 Mart'ta iptal edilen İstanbul seçimleri bugün yenilendi, vatandaşlar bir kez daha sandık başına giderek oyunu kullandı.

İki buçuk ayın sonunda yeniden sandık başına gelen İstanbullu bir vatandaşın ise isyanı gündem oldu.

"BUNU GÖREVDEN ALAMAZ DEDİM, ONU DA ALDI"

Euronews'in gerçekleştirdiği sokak röportajına konuşan bir vatandaş, "Ben bağımsız bir insana oyumu kullanmak isterim. Bugün Binali Yıldırım bağımsız bir aday değildir. Çünkü ben oyumu Kadir Topbaş'a verdim, görevden aldı. Davutoğlu'na verdim görevden aldı. Geçen sefer Ekrem İmamoğlu'na verdim, bunu görevden alamaz dedim. Onu da görevden aldı." ifadelerini kullandı.

İstanbullu seçmenin oy isyanı VİDEO

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