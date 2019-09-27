İstanbullular geceyi parklarda geçiriyor

İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 şiddetindeki ve akabinde oluşan artçı depremlerin ardından evlerine girmekte tereddüt eden vatandaşlar parklara akın etti.

Depreme ev ve işyerlerinde yakalanan vatandaşlar kendilerine en yakın park alanlarına giderek beklemeye başladı.

YORGAN GETİRİP ÇADIR KURDULAR

Gecenin ilerleyen saatlerine kadar parklarda kalacaklarını söyleyen vatandaşlar, depremden korktuklarını ifade etti.

Bazı vatandaşlar yorgan ve battaniyeleri ile parka gelirken bazıları da çadır kurdu.











