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İstanbullular hafta sonunu Riva plajlarında geçirdi

Yüzme Takip Sistemi'ne göre denizi 'kötü' kategorisinde yer alan Riva, hafta sonunu fırsat bilen tatilcilerin akınına uğradı.

Haber Merkezi | 07.07.2019 - 12:33..
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İstanbullular hafta sonunu Riva plajlarında geçirdi

Türkiye etkisi altına alan hava sıcaklıkları İstanbul'da da etkisini yoğun bir şekilde hissettiriyor.

İSTANBULLULAR AKIN ETTİ

İş yoğunluğundan yada hayat pahalılığından tatile gitme fırsatı bulamayan İstanbullular, Beykoz'a Riva'da denizin tadını çıkardı.

İstanbullular hafta sonunu Riva plajlarında geçirdi

İstanbullular hafta sonunu Riva plajlarında geçirdi VİDEO

DENİZİ KİRLİ OLAN 11 PLAJDAN BİRİ

Riva ilçesinde bulunan ücretli plaja her ne kadar İstanbullular akın etse de, Sağlık Bakanlığı'nın hayata geçirdiği Yüzme Suyu Takip sistemine göre; Riva'nın plajı uzak durulması gereken 11 kumsal arasında yer alıyor.

Buna rağmen tıklım tıklım dolan plaj havadan da görüntülendi. Görüntülerde plajdaki kalabalık ve serinlemeye çalışan vatandaşlar görülüyor.

İstanbullular hafta sonunu Riva plajlarında geçirdi

İstanbullular hafta sonunu Riva plajlarında geçirdi

İstanbullular hafta sonunu Riva plajlarında geçirdi


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