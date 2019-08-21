İstanbullular, İETT ve metronun 24 saat çalışmasını istiyor

Megakent İstanbul, gece de yaşayan bir şehir olmasına rağmen gece saatlerinde, toplu ulaşım imkanı yok denecek kadar az.

Metrobüs 34G hattıyla 24 saat çalışırken, bazı hatlardaki otobüsler de 24 saat esasına göre sefer düzenliyor.

İETT, 24 SAAT ÇALIŞAN OTOBÜS HATLARINI PAYLAŞTI

İETT'nin Twitter sayfasından yapılan paylaşımda; "Yolcularımızın isteği üzerine 24 saat ulaşım sağlayabilmeniz için hizmet veren gece hatlarının listesi;" denilerek hatların bilgisi verildi.

İSTANBULLULAR TEPKİ GÖSTERDİ

Bu paylaşımın altına ise; söz konusu hatların büyük bir kısmının havalimanı hatları olduğu, metrobüsün zaten halihazırda 24 saat çalıştığı, duyurulan hatların bir kısmının zaten 24 saat çalıştığı ve metronun 24 saat çalışması gerektiğine yönelik eleştiriler geldi.

EKREM İMAMOĞLU, 24 SAAT ULAŞIM SÖZÜ VERMİŞTİ

31 Mart seçimlerinden önce İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 24 saat ulaşımla ilgili bir soruya; "Yaklaşımımız net. 24 saat ulaşımı sağlayacağız. Gece çalışan insanlar ve gençler tarafından isteniyor. İstanbul gibi yaşayan bir kentin ölü saatlerini değerlendirilmesi açısından 24 saat ulaşım çok değerli. Tabii bu, her hat için aynı yoğunlukta elbette olmayacak. Bir verimlilik hesabı yapılıp, ona göre oluşturulacak." cevabını vermişti.