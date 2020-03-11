İstanbullular koronaya karşı önlem aldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gece saatlerinde yaptığı basın toplantısında, Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğünü duyurmuştu.

Sabah saatlerinde işe gitmek isteyen bazı İstanbullular ise önlemlerini alarak evden dışarı çıktı.

MASKE TAKIP EL DEZENFEKTANI KULLANDILAR

Toplu taşıma kullanan vatandaşlar, maske takıp el dezenfektanı kullanarak çeşitli tedbirler almaya başladı.

Vatandaşlar virüse karşı hazırlıklı olduklarını da ifade etti.

Metrobüs ile yolculuk yapacak olan Gökhan Kılıçaslan, "Ciddi bir salgın var dünya çapında. Herkesin gerekli önlemi almasını istiyorum. Toplu ulaşımı kullanacağım. Herkesin önlemini almasını istiyorum." diye konuştu.

"HERKES KENDİ TEDBİRİNİ ALMALI"

Virüs ortaya çıktığından beri önlemini aldığını belirten bir vatandaş, "Virüs ortaya çıktığından beri ben önlemimi almıştım. Maske takıp, dezenfektan kullanıyorum. Vize başvuru merkezinde çalışıyorum. Nasıl bulaşacağı belli olmayan bir hastalık. Elimizden geldiğince tedbirimizi alıyoruz. Herkes kendi tedbirini almalı." ifadelerini kullandı.